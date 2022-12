Guardas municipais de Volta Redonda conduziram à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) um homem de 33 anos, flagrado dormindo ao volante e bloqueando uma via no bairro Niterói. Ele tinha sinais de embriaguez, que foi comprovado pelo teste do bafômetro, realizado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dorândia, Barra do Piraí. O caso aconteceu no último sábado (dia 17).

A Guarda Municipal (GMVR) foi chamada por volta das 9h30, após denúncias recebidas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) de que um carro estava bloqueando parte da Rua São Gabriel e com a porta aberta. No local, os agentes constataram que o homem dormia dentro do veículo. Ao acordá-lo, os guardas notaram sinais típicos de embriaguez, como hálito etílico, olhos vermelhos e fala arrastada.

Ele foi encaminhado ao posto de PRF, onde a alcoolemia foi constatada, com índice de 1.06mg/L. O condutor foi conduzido à 93ª DP, mas a autoridade policial não optou pela prisão em flagrante por entender que ele não foi visto dirigindo. Ele foi autuado por bloqueio viário e dirigir sob influência de álcool. O veículo foi removido ao Depósito Público Municipal.

“As denúncias ajudam a nortear as nossas ações e um caso como esse é muito importante, pois o condutor estava na contramão e ainda dormiu no carro, colocando a vida de outros em risco. O inspetor Simon está de parabéns por resolver o problema de forma ágil e eficaz”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Cedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).