Estão abertas as vendas dos ingressos para a partida entre Bangu e Flamengo, marcada para a próxima terça-feira (dia 24), às 21h10min, no estádio Raulino de Oliveira. Este será o último jogo do Rubro-Negro antes de enfrentar o Palmeiras pela Supercopa do Brasil.

As entradas para a arquibancada serão vendidas a R$ 60 (R$ 30 meia) e para as cadeiras custarão R$ 100 (R$ 50 meia). A capacidade liberada do estádio para o jogo é de 18.777 pessoas.

Pontos de venda:

Online

Ingressos S.A. – www.ingressosa.com/bangu-x-flamengo

Loja Nação Rubro Negra

Shopping Park Sul – 10h às 22h (domingo de 14h às 22h).

Loja Youcan

Sider Shopping – 09h às 21h – (domingo de 14h às 20h).

Estádio Raulino de Oliveira – Setor Azul

Quinta-feira: 13h às 17h

Sexta-feira e Sábado: 9h às 12h / 13h às 17h

Domingo: 9h às 12h

Segunda-feira: 9h às 12h / 13h às 17h

Terça-feira 9h às 12h. (A partir das 15h, todas as bilheterias estarão abertas para venda)