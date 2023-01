A Polícia Militar prendeu suspeitos de tráfico de drogas e realizou apreensões no fim de semana em Volta Redonda. A primeira ocorreu no sábado (dia 28), quando quatro jovens, com idades entre 20 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na Rua Rio Grande, no bairro Belmonte. A Polícia Militar chegou até os suspeitos após denúncias de populares. Um cerco foi feito e eles se renderam. Com os quatro foram apreendidos um tablete grande de maconha prensada, 910 trouxinhas da mesma droga e cinco celulares, além de material para embalar entorpecentes.

Já no domingo (dia 29), a ação foi realizada no condomínio Ingá I, no bairro Santa Cruz. Um suspeito foi detido e os policiais apreenderam 163 pinos de cocaína, 43 trouxinhas de maconha, 14 tiras da mesma droga, além de 64 reais em espécie.

Foto: divulgação PM