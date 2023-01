A edição 2023 do Campeonato Carioca tem um novo artilheiro. Com os dois gols marcados na goleada do Volta Redonda sobre o Resende por 5 a 1, na quarta-feira (dia 25), o atacante Lelê chegou a cinco na competição.

O Camisa 18 vive uma fase iluminada no Voltaço. Na temporada passada, Lelê marcou 15 gols em 50 jogos e agora, após quatro rodadas, ultrapassa grandes nomes como Pedro e Gabriel Barbosa, ambos do Flamengo, na artilharia do Estadual.

“Muito feliz pelo grande momento que estou vivendo e dividindo a artilharia com grandes nomes. Mas agora é continuar trabalhando para que eu consiga buscar a artilharia do campeonato no final”, garante Lelê, de 25 anos.

O Volta Redonda, do artilheiro Lelê, retorna aos gramados na próxima segunda-feira (dia 30), diante do Vasco da Gama, às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacia-ES, pela quinta rodada do Carioca.

Foto: divulgação