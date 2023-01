Aceitou I

O ex-deputado Edson Albertassi, conforme a Folha do Aço antecipou com exclusividade, assume na próxima semana um cargo na prefeitura de Volta Redonda. O convite partiu do prefeito Neto (sem partido).

Aceitou II

Na manhã de quarta-feira (dia 25), o chefe do Poder Executivo municipal fez o anúncio do “novo reforço na reconstrução da cidade” em entrevista ao programa Fato Popular, apresentado pelo vereador Betinho Albertassi.

Saiu

Albertassi vai ocupar o cargo de assessor especial do prefeito, em substituição ao também ex-deputado Deley, que deixou a equipe Neto. O ex-jogador, porém, deve continuar como colaborador informal.

Cotado I

Diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o advogado Manoel Carlos de Almeida Neto está no páreo para indicação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi professor da USP até 2022, e é autor de diversos livros – o mais recente, sobre as Constituições Brasileiras, que tem o posfácio do ministro Ricardo Lewandowski.

Cotado II

Ex-secretário-geral do TSE e do STF nas gestões de Lewandowski, Manoel Neto conheceu o ministro ainda como aluno de direito e foi convidado por Lewandowski para o STF logo quando assumiu uma cadeira na Corte. Aos 43 anos, ele é o mais jovem dos candidatos ao cargo. O advogado da CSN é mestre pela Universidade Federal da Bahia e doutor e pós-doutor em Direito Constitucional pela USP.

Educação

O nome de quem será o novo secretário de Educação de Volta Redonda não foi definido. O engenheiro Sérgio Sodré foi convidado para ocupar a pasta, mas optou por permanecer no comando da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. “Eu fiz um convite ao Sodré, mas ele me fez repensar, pelo trabalho que vem fazendo na outra secretaria”, explicou Neto. Vale dizer que o ano letivo da rede pública começa em fevereiro.

Emergencial I

O prefeito Neto, mais uma vez, fez um contrato emergencial para a coleta de lixo. A empresa escolhida foi a Inova Ambiental. O contrato foi assinado em dezembro de 2022. Antes, a Pioneira já realizava o serviço emergencialmente.

Emergencial II

Contratos sem licitação estão sempre no radar dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Em julho do ano passado, o conselheiro Márcio Pacheco proibiu a prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana, de fechar um contrato emergencial para a prestação de serviços de coleta de lixo.

Médicos

Na segunda-feira (dia 22), a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo estava sem médico, mais uma vez.

Por conta

Uma grana, de algo em torno de R$ 100 milhões, que deveria estar reservada por questões jurídicas, ainda deve dar muita dor de cabeça a um prefeito da região.

Pó preto I

As donas de casas de Volta Redonda já não aguentam mais a quantidade de pó preto despejado diariamente no ar pelas chaminés da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Pela manhã elas limpam e à tarde o serviço precisa ser refeito. Sai ano, entra ano e a rotina se repete.

Pó preto II

Um comunicado da CSN durante a semana alardeou que a empresa comprou equipamentos que vão acabar de vez com a dor de cabeça das donas de casa e também do povo alérgico da Cidade do Aço. Uma empresa de São Paulo, que tem um representante no município, irá fornecer precipitadores eletrostáticos, controladores de emissão das partículas nas sinterizações, e o enclausuramento das correias, responsável pelo transporte de materiais particulados no interior da Usina Presidente Vargas. Isso impedirá o lançamento das partículas do poluente atmosférico no ar.

Pó preto III

Vamos torcer para que o problema seja resolvido. Ninguém aguenta mais.

Suspenso

Em razão de uma situação emergencial identificada na 1ª Vara do Trabalho, as atividades presenciais no Fórum de Volta Redonda da Justiça do Trabalho foram suspensas entre os dias 20 e 27 de janeiro. Foi necessário o desligamento total dos sistemas elétricos do prédio da Comarca, no bairro Nossa Senhora das Graças. Neste período, o trabalho dos magistrados e servidores foi prestado de forma remota e os prazos dos processos físicos suspensos, bem como das ações eletrônicas migradas que do sistema dependiam. O Ato nº 8/2023, que determinou a medida, foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho do último dia 19.

CPA

Mudança no comando do 5° Comando de Policiamento de Área (CPA). O tenente-coronel Marcelo Moreira Malheiros deixou na quinta-feira (dia 26) a chefia da unidade, que é responsável por 20 cidades da região e quatro batalhões de Polícia Militar. Em seu lugar assume o tenente-coronel Renato Assis Ferreira.

Troca

Com a mudança no comando do 5° CPA, em breve, uma dança das cadeiras deve acontecer nos batalhões da região. O prefeito Neto, político que é, já faz campanha publicamente demonstrando apoio pela permanência do coronel Ronaldo Martins à frente do 28º BPM, sediado em Volta Redonda.

Reajuste

O prefeito Neto trabalha com a margem mínima de 7,42% de reajuste salarial para os servidores públicos em 2023, a partir do contracheque de fevereiro. O percentual final pode sofrer alguma alteração, de acordo com a conclusão dos índices de arrecadação do município.

Queda

Segundo o chefe do Palácio 17 de Julho, houve queda no repasse do ICMS recebido pelos cofres do Município. A previsão inicial era que o valor chegasse em R$ 27 milhões, mas até o momento foram arrecadados aproximadamente R$ 14,5 milhões. Faltam dois repasses, que historicamente são menores.

Controladoria

A Controladoria-Geral da prefeitura de Barra do Piraí, na quarta-feira (dia 24), fez uma visita institucional ao órgão do município de Niterói. O objetivo da viagem foi para realizar uma troca de experiências por meio da partilha de ações e práticas desenvolvidas pela secretaria. Durante a reunião foram feitas observações sobre o papel do núcleo de Auditoria Governamental e como ele exerce suas atividades de consultoria, tendo como finalidade assessorar à administração e a agregação de valor aos órgãos ou entidades do município de Niterói.

Foto: arquivo/divulgação