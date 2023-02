A rodovia RJ-153, que liga Volta Redonda ao distrito de Santa Isabel, em Valença, foi interditada na tarde desta sexta-feira (dia 24), para garantir a segurança dos motoristas que utilizam a via, diante do risco de queda de maciço após as fortes chuvas na região. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC), Uruan Andrade, durante reunião realizada nesta sexta-feira (dia 24), na Prefeitura de Barra Mansa, com o prefeito Rodrigo Drable e prefeitos de diversas cidades da região. No próximo domingo haverá uma avaliação da situação do maciço que ameaça deslizar sobre a rodovia.

Toda a região tem sido afetada pelos temporais que ocorrem desde o último dia 10 de fevereiro. Técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), da Defesa Civil e das prefeituras estão trabalhando de forma incansável para liberar as rodovias, além de fazer os estudos prévios sobre as intervenções necessárias. O secretário ressaltou que é necessário garantir a trafegabilidade da região, mas sem riscos.

“Vamos interditar a estrada por questão de segurança. A geotecnia diz que a estrada está correndo um risco muito grande e nós não podemos colocar ninguém em situação de perigo. Vamos fazer uns marcos de acompanhamento do maciço. Além disso iremos entrar com obras emergenciais”, anunciou o secretário.



Serão instaladas barreiras e sinalização, em parceria com as prefeituras e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), para garantir uma rota segura aos motoristas.

Ao lado dos prefeitos de Valença, Fernando Graça, de Vassouras, Severino Ananias Dias Filho, e de Quatis, Aluísio D´Elias, Rodrigo Drable falou da importância de um diálogo com os órgãos governamentais, para buscar soluções técnicas. Na reunião estiveram presentes também o presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, e o vice-presidente, Gladstone Santana, que estão em contato permanente com as equipes que trabalham nas estradas daquela região.

“Estamos buscando em conjunto uma solução que atenda a população, a segurança dos motoristas e os produtores rurais. Debates técnicos como esse de hoje são importantes para encontrar soluções que atendam a todos”, disse Drable.

Alternativa à RJ-153

Uruan Andrade anunciou ainda que máquinas e equipamentos serão deslocados imediatamente para a RJ-143, Estrada do Turvo, que liga Porto Real a Passa Vinte, no Sul de Minas Gerais, para agilizar a trafegabilidade da via e tê-la como alternativa para a RJ-153.

Até a recuperação da do Estrada do Turvo, como é conhecida a RJ-143, as rotas alternativas são as BRs 393 e 116. Para acessar o município de Valença, o distrito de Santa Isabel e o Sul de Minas Gerais, os motoristas devem optar pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), seguindo por Quatis, a RJ-159 ou a BR-393, para acessar a RJ-137.

Foto: divulgação Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades