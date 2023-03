A Polícia Rodoviária Federal registrou um atropelamento fatal nesta quarta-feira (dia 1º), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu na altura do km 232, na via principal da BR-116. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a PRF, a princípio, o condutor seria um homem branco, aparentando ter cerca de 55 anos, porém ainda sem identificação. “Supostamente, a carreta atropelou na faixa da direita, margeando o talude”, diz o comunicado.

Por volta das 15h30, o trânsito no local fluía em meia pista, porém sem registro de retenções.

Foto: Divulgação PRF