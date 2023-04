O elenco que levou o Volta Redonda à semifinal do Campeonato Carioca 2023 aos poucos vai se desfazendo. As boas atuações e os resultados em campo cobram o seu preço no futebol, e o Tricolor de Aço sente na pele os seus efeitos.

Na última semana, dois jogadores titulares do time do técnico Rogério Corrêa se despediram do clube: Lelê e Pedrinho. A debandada no elenco deve prosseguir nos próximos dias. O zagueiro Alix Vinicius e o volante Dudu receberam sondagens.

O artilheiro Lelê teve antecipada a sua apresentação ao Fluminense, para ser inscrito a tempo de disputar a fase de grupos da Copa Libertadores. Na terça-feira (dia 28), o jogador esteve no CT Carlos Castilho para fazer testes físicos e exames médicos, conforme noticiou o repórter Victor Lessa, em seu canal no YouTube.

A assinatura do contrato, porém, só será feita após a rescisão do jogador com o Voltaço, o que deve ser oficializado nos próximos dias. Lelê não corre risco de ficar fora da estreia do Fluminense na Libertadores.

Também na terça-feira, o atacante Pedrinho foi anunciado como novo reforço do Ceará. O contrato com o alvinegro terá vigência de dois anos. O clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e terá opção de compra de mais 20% durante o período do contrato.

Na atual temporada, o jovem de 21 anos já marcou quatro gols e deu três assistências com a camisa do Voltaço. “Hoje (dia 28), estou me despendido desse clube que me acolheu e me deu oportunidade de poder dar alegria pra nossa torcida”, publicou Pedrinho em suas redes sociais. “Obrigado por tudo, Voltaço. Agradeço a Deus por me proporcionar momentos maravilhosos aqui”, completou.

No radar

Outros nomes do elenco seguem no radar de outras equipes. O nome do zagueiro Alix Vinicius foi ventilado como reforço do Botafogo. O jogador, que está emprestado pelo Fortaleza ao clube carioca, foi sondado pelo Glorioso, segundo o jornalista Lucas Uchoa, do “Portal 1918”, especializado na cobertura do time cearense.

Alix Vinicius disputou 15 jogos pelo Volta Redonda, todos como titular do técnico Rogério Corrêa, e marcou um gol. Após a boa passagem pelo Voltaço, o zagueiro de 23 anos também despertou interesse do Vitória e mais um clube da Série B, que não foi revelado, além do Botafogo.

O volante Dudu também foi citado como possível reforço do Goiás. Já o zagueiro Sandro Silva, titular na maioria das partidas do Carioca, não deve permanecer no elenco.

Sorteio da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na sede da CBF, na quarta-feira (dia 29), foi definido o adversário do Voltaço na Copa do Brasil. O time da Cidade do Aço vai encarar o Bahia.

Conforme sorteio, a partida de ida acontecerá dia 12 de abril, no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo de volta está marcado para o dia 26, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nas duas primeiras etapas, o Volta Redonda eliminou o Falcon-SE e Atlético-GO. Já o Bahia superou o Jacuipense-BA e Camboriú-SC.

Foto: divulgação