A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta quarta-feira (dia 12), o primeiro mutirão do CadÚnico de 2023, que aconteceu na quadra poliesportiva do bairro da Nova Esperança. No local, foram feitos 65 atendimentos, entre inscrições e renovações. Essas pessoas também puderam obter explicações sobre benefícios como Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social, ID Jovem, entre outros.

A gerente da Proteção Social Básica da pasta, Cátia Batista de Souza, evidencia a importância do mutirão e convoca as famílias que precisam da atualização cadastral. “Essa ação é importante por ser a porta de entrada para os benefícios socioassistenciais. Diante disso, é essencial e gostaríamos muito que essas pessoas viessem, para que possamos atende-las e oferecer o melhor serviço possível.” ressalta, Cátia Batista.

A coordenadora do CadÚnico, Celina Porte, também destacou a necessidade do mutirão, das atualizações com o retorno do Bolsa Família e a facilidade que o mesmo proporciona aos munícipes. “O objetivo dos nossos mutirões é, especialmente, fazer com que o número de cadastros novos e atualizações aumente na nossa região. Como o Governo identificou inconsistências, essas pessoas foram convocadas para poder estar atualizando o seu cadastro. Estamos oferecendo aqui explicações, atualizações e esclarecimentos a estas famílias que já recebem ou que irão receber esse novo auxílio do Bolsa Família.”, destacou Celina.

Uma das participantes da atividade, Marlene de Almeida Carvalho, moradora do bairro Nova Esperança, afirmou que o mutirão irá ajudar muito em sua busca por recolocação no mercado de trabalho. “Consegui participar hoje, saí bem informada e com a atualização feita. Pude tirar minhas dúvidas e fico contente com a volta do programa que tanto me ajudou. Acredito que essas ações vão facilitar muito a vida das pessoas que estão em busca de emprego. Só tenho a agradecer a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos pela iniciativa e pelo serviço prestado até aqui”, ressaltou a moradora do bairro.

A ação de hoje contou com a presença do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Fanuel Fernando, e da vareadora Rayane Braga. Ainda esta semana, o mutirão do CadÚnico será realizado na sexta-feira (dia 14), no CRAS do São Pedro, na Rua Rodolfo Marquês, 335, de 9h às 14h.

Programação do Mutirão do CadÚnico:

Data: 14 de abril (sexta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: CRAS São Pedro

Data: 19 de abril (quarta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: CRAS São Pedro

Data: 25 de abril (terça-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: Boa Sorte (Rua da Sirene)

Data: 28 de abril (sexta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: CRAS São Pedro

Fotos: Felipe Vieira