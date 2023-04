A Secretaria Municipal de saúde de Pinheiral, inicia a partir desta quarta-feira (dia 12) a campanha nacional de vacinação contra a gripe Influenza, que acontece anualmente no período que antecede o inverno. Nesta etapa, serão vacinados os grupos prioritários, como os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades ou doenças permanentes, entre outros.

Para se vacinar, é necessário comparecer nas unidades de Saúde da Família, de segunda à sexta-feira, entre 9 e 16 horas. Caso o paciente seja cadastrado na unidade, deve comparecer portando o CNS (Cartão Nacional de Saúde), CPF, e o Cartão de Vacina, já aqueles que não são, devem levar documento com foto, além de CPF, CNS (Cartão Nacional de Saúde) e Cartão de vacina.

A vacina, administrada anualmente para grupos elegíveis, é indicada para proteger contra o vírus da Influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias. Conforme Instrução Normativa (IN) n.º 189, de 26 de outubro de 2022 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as vacinas influenza trivalentes utilizadas no Brasil a partir de fevereiro de 2023 deverá apresentar 3 tipos de cepas de vírus em combinação:

a. A/Sydney/5/2021 (H1N1) pdm09

b. A/Darwin/9/2021 (H3N2)

c. B/Áustria/02/1359417/2021 (linhagem B/Victoria)

Confira quais são os grupos prioritários:

– Trabalhadores da área da saúde.

-Crianças de 06 meses a menores de 06 anos

– Gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos há pouco tempo).

– Caminhoneiros

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo percurso.

– Forças Armadas

– Forças de Segurança e Salvamento.

-Adolescentes e Jovens em medidas socioeducativas

– População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade.

– Trabalhadores portuários

– Funcionários do sistema de privação de liberdade.

– Povos indígenas.

– Professores.

