Policiais civis da 9ª DP (Catete) e agentes do Programa Laranjeiras Presente prenderam, na quarta-feira (dia 12), um homem acusado de furto, estelionato contra idoso e organização criminosa. Segundo as investigações, o autor fingia ser funcionário da Receita Federal para entrar na casa das vítimas e furtar os bens.

De acordo com os agentes, testemunhas suspeitaram que o homem estava praticando um golpe contra uma idosa e acionaram os policiais. As investigações indicam que um dias antes de cometer o crime, ele entrava em contato com a vítima, fingia ser funcionário da Receita Federal, informava que existiam problemas na declaração do imposto de renda e que iria mandar alguém no dia seguinte para resolver a situação. Na data combinada, ele entrava na casa da pessoa, arrecadava documentos e furtava joias, dinheiro e outros bens.

Após levantamento de informações e um trabalho de inteligência, o autor foi capturado no bairro Flamengo, na Zona Sul do Rio. Segundo a 9ª DP, o acusado está sendo investigado em outros seis golpes cometidos com o mesmo modo de operação. As investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.