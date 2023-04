Um Conjunto Veicular de Carga (CVC) transportando uma carga superdimensionada está passando pela região desde às 10h50 desta quinta-feira (dia 13). O comboio transportador iniciou o deslocamento em Jacareí/SP e tem como destino Itaguaí/RJ, sendo escoltado por viaturas da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a PRF, por se tratar de um transporte especial com dimensões muito excedentes aos permitidos pelos veículos transportadores normais, é exigido, além de uma Autorização Especial de Trânsito (AET) emitida pelo DNIT, a necessidade de escolta do órgão de trânsito responsável pela rodovia.

As dimensões da CVC com a carga são de mais de 400 toneladas de peso, 18 metros de comprimento, 4,70 m de altura e 6,90 m de largura. “Desta forma, é ocupada toda pista não havendo como os veículos que estão circulando pela rodovia ultrapassar o comboio que, pelas dimensões e peso, circula a velocidades de 20 a 30 km/h, podendo reduzir mais nos aclives”, informou a PRF, acrescentando que, diante disso, há redução significativa na velocidade do trânsito no momento em que a carga estiver circulando, podendo causar congestionamentos nos horários de fluxo mais intenso. “Os motoristas que passam pela região deverão ter paciência seguindo o fluxo”.

Por volta do meio-dia desta quinta-feira (dia 13), o comboio passava pelo pedágio de Itatiaia. “Se as condições climáticas permitirem, o objetivo será levar a carga até o posto PRF Caiçara, no km 233 da Dutra, no início da descida da Serra das Araras, para aguardar até às 23h, quando a pista de subida será interditada, para realizar a descida da carga superdimensionada por essa pista”, concluiu a PRF.

Foto: Reprodução