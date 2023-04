A companhia aérea britânica British Airways vai disponibilizar, a partir de outubro, voos diários entre Londres e Rio de Janeiro, com inclusão da rota Londres – Rio – Buenos Aires, retomando a mesma frequência de voos que a companhia tinha antes da pandemia e aumentando a competitividade nos mercados inglês e argentino. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (dia 20), pelo governador Cláudio Castro durante encontro com investidores, empresários e operadores do trade turístico brasileiro e europeu, em Londres. Atualmente, a companhia tem 5 voos semanais para o Rio, o que representa uma recuperação de aproximadamente 70% do cenário pré-pandemia.

Durante o ano passado, mais de mil eventos foram realizados no estado, com destaque para o Rock in Rio, Réveillon e Carnaval. O Rio de Janeiro foi visitado por turistas de mais de 100 países, que mantiveram a ocupação acima dos 90% em todo o verão. Apenas em 2022, os turistas estrangeiros movimentaram R$ 4,6 milhões na economia local. A previsão para este ano é de R$ 6,9 milhões. De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), o Rio é a 5ª cidade de maior crescimento em PIB turístico do mundo e a maior da América do Sul.

“O trabalho de fortalecimento do turismo no Rio de Janeiro tem dado resultados importantes para o desenvolvimento do estado. Fomos eleitos, em 2022, o melhor destino do mundo, segundo o TripAdvisor. E já estamos no ranking de 2023. Com as ações direcionadas para a captação de investimentos, os projetos de promoção para o setor e a retomada de grandes eventos, o Estado do Rio volta a ser a porta de entrada de turistas de todo o mundo”, afirmou o governador.

Programas estaduais

O Governo do Estado está desenvolvendo ações promocionais das 12 regiões fluminenses, além de investir em melhorias na infraestrutura das cidades e na capacitação de profissionais. Desde a retomada do turismo pós-pandemia, o estado já recebeu centenas de eventos nacionais e internacionais. Só nos últimos meses, passaram pelo estado eventos como o Congresso Mundial de Cardiologia, Rio Innovation Week, a Expo Food e a LAAD Defence & Security, apenas para citar alguns. Ao longo do ano ainda teremos: Web Summit, Expo Rio, Abav Expo, World Surf League, entre outros. Além disso, o Governo do Rio apoiará, com ações na Torre de Belém, a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, para divulgar o turismo religioso no Rio.

“A recuperação da credibilidade internacional do Estado do Rio nos possibilitou ainda organizar grandes eventos fora do país, para levarmos nossas belezas naturais e cultura para o mundo. Seguimos trabalhando firme para aumentar a oferta de voos internacionais para o estado e consolidar o nosso objetivo, que é tornar o Rio o principal destino turístico do Brasil e da América Latina”, disse o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

Também participaram do evento os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Transformação Digital, Mauro Farias, e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.

Foto: divulgação