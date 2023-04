A Receita Federal irá pagar nesta sexta-feira (dia 28) o lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2023. Serão contemplados 290.934 contribuintes, recebendo um total de R$ 344 milhões. Esses lotes residuais correspondem a contribuintes que, anteriormente, estavam na malha fina, mas que, posteriormente, regularizaram suas pendências.

Entre os contemplados, R$ 155.117.452,22 serão destinados aos contribuintes prioritários, sendo eles: 3.647 idosos acima de 80 anos, 25.136 entre 60 e 79 anos, 3.957 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 9.615 cuja principal fonte de renda é o magistério. Os demais 248.579 contribuintes são não prioritários.

O pagamento da restituição será feito diretamente na conta bancária informada na declaração, sendo que seu valor é atualizado pela taxa Selic acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.

Os contribuintes podem consultar a situação da sua restituição através da página da Receita Federal na internet ou pelo aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones. Caso o dinheiro não seja depositado, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte deverá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB. Se o valor não for resgatado no prazo de um ano, o contribuinte deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal.