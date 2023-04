A secretaria municipal de Educação de Volta Redonda iniciou a convocação para contratação de 53 profissionais aprovados em processos seletivos realizados em 2021 e 2022. Ao todo são: dois Orientadores Educacionais; dois Docentes I (Artes e Língua Portuguesa); 19 Docentes II e 30 Auxiliares de Educação Infantil que atuarão nas escolas da rede municipal.

Os selecionados deverão se apresentar nos dias 2 e 3 de maio portando documentos como carteira de identidade, CPF e registro do Nº do PIS/Pasep, no auditório da Prefeitura, no Palácio 17 de Julho, no Aterrado. A previsão é que esses profissionais, após serem submetidos a exames admissionais, assinem logo em seguida contrato por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

A Prefeitura informou que o objetivo “é que esses auxiliares e professores assumam vagas temporárias deixadas por motivos de licença-prêmio para fins de aposentadoria, licença maternidade e por outras razões médicas”.

Foto: divulgação