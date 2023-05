O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região participou, na manhã desta sexta-feira (dia 5), da primeira reunião com representantes da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), para tratar sobre as negociações do acordo coletivo da CSN Cimentos. O assunto principal foi a pauta de reivindicações dos trabalhadores, que engloba o reajuste salarial, vale-alimentação, cesta básica, vale farmácia, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), entre outros benefícios.

O sindicato avaliou a reunião como produtiva. As reivindicações, aprovadas pelos trabalhadores em assembleia, foram apresentadas e detalhadas à empresa. O próximo passo será negociar com a empresa as cláusulas econômicas e sociais e mais os benefícios, para o novo acordo coletivo.

O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, acompanhado do diretor de formação, Zeomar Tessaro, eleito como presidente para o próximo mandato, disse que esse primeiro encontro foi altamente positivo.

“É importante ressaltar que depois de um longo período, o nosso sindicato e a CSN voltam à mesa de negociação. Acreditamos que com o tempo as negociações vão avançar bastante, no sentido de atender as expectativas dos trabalhadores”, disse.

Foto: divulgação