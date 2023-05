Moradores do Jardim Guarda-Mor, no bairro Água Limpa, estão indignados com a administração do prefeito Neto (sem partido). Uma simples reforma de uma praça e da quadra poliesportiva entre as travessas 4 e 5, iniciada em junho de 2022 se arrasta até hoje. Inicialmente, o término da empreitada estava previsto para o fim de outubro do ano passado.

Contratada por R$ 232 mil, verba oriunda de um convênio entre o Município e a Caixa Econômica Federal, a obra recebeu aditivo de prazo, estendendo a conclusão para junho próximo. A demora provoca reclamações dos frequentadores do espaço público. “É muito triste ouvir por parte da administração municipal o slogan ‘honestidade e competência’, quando não conseguem contratar e realizar obras simples”, ressaltou um morador que prefere não se identificar por medo de perseguição, pois é um funcionário público. “São vingativos”, dispara.

A área de lazer é uma das poucas para a prática de atividades de crianças, jovens e idosos no bairro, que tem registrado aumento nos índices de violência. Na manhã de quarta-feira (dia 3), por exemplo, policiais militares do 28º Batalhão realizaram uma operação com objetivo de combater a criminalidade naquela região. No mês passado, três homicídios aconteceram na Água Limpa.

Com a demora de obras que já duram mais de nove meses, a comunidade tem sido prejudicada. Um comerciante da localidade classificou como “revoltante” a lentidão na entrega do equipamento social.

“É um absurdo uma Prefeitura rica como a nossa não conseguir realizar a revitalização de uma praça tão importante para a nossa gente”, afirmou.

Mais atraso

A política do pão e circo, prática comum em administrações anteriores do prefeito Neto, voltou ao governo do prefeito Neto (sem partido). Em breve, o projeto “Cultura para todos” estará de volta, com a contratação de artistas de renome nacional que irão se apresentar no palco do Teatro do Colégio Getúlio Vargas, que passa por reforma.

O destino da viagem dos integrantes do grupo da terceira idade também será anunciado nos próximos dias, com evento no Clube Comercial. Para animar a “festa”, a Prefeitura anunciou o show do cantor Elymar Santos. O valor do contrato com o artista não foi informado.

Por outro lado, a conclusão de obras segue agarrada no governo Neto. É o caso da reforma da Escola Municipal Jayme Martins de Souza, no Santo Agostinho. Iniciada em abril de 2022, o tempo de duração previsto era de 10 meses, conforme o contrato 077/2022.

A Prefeitura, porém, publicou o termo aditivo prorrogando prazo de execução e vigência por mais seis meses. Agora, a previsão de término é setembro deste ano.

No mesmo projeto, houve inclusão de itens, resultando no aumento de R$ 31 mil no valor inicial. A responsável pela obra é a empresa Marques e Duarte Construtora, contratada por R$ 946 mil.

Também sofre com atraso na execução da revitalização do campo de futebol Oscar Cardoso e do vestiário. A melhoria da área de esporte deveria ser concluída em abril, mas teve o prazo ampliado para o final do mês de junho. O serviço custará aos cofres públicos mais de R$ 287 mil.