A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) abre a partir desta terça-feira, 9, inscrições para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de Inspetor de Disciplina, Professor III (Informática) e Supervisor Educacional. As vagas são para atuar nas unidades da Fevre e as inscrições vão até o dia 16. A prova será realizada no dia 4 de junho.

As inscrições podem ser feitas através de ficha eletrônica que será disponibilizada no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. No link, os interessados também encontram o edital com todas as informações sobre o processo seletivo, que é valido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, a critério da administração pública.

Quem não possuir acesso à internet poderá realizar sua inscrição na Subprefeitura, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, nos dias úteis, das 8h30 às 17h.

Prova

A seleção dos candidatos será feita através de prova objetiva, que será realizada no dia 4 de junho, às 9h. Para os candidatos às vagas de Inspetor de Disciplina, a prova objetiva terá 30 questões de múltipla escolha; para os candidatos às vagas de Inspetor de Disciplina a prova terá questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. Já para os candidatos às vagas de Prof. III – Informática e Supervisor Educacional, constarão questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos por área.

Os locais de provas serão publicados no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico para todos os candidatos no dia 25 de maio, a partir das 17h. O candidato deverá chegar ao local da prova com uma hora de antecedência do horário previsto para o início, munido do documento original de identificação com foto, comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

Os classificados dentro do número de vagas divulgadas serão contratados por prazo determinado. Os demais formarão cadastro de reserva por ordem de classificação. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas estabelecidas no processo seletivo, será eliminado.

