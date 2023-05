O curso Pré-Vestibular Social Dom Altivo Pacheco, em parceria com a prefeitura Municipal de Volta Redonda, abriu na quarta-feira (dia 3), na Escola Municipal Professor Lund Fernandes Villela, no bairro Santa Cruz, o segundo polo para os estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares.

A iniciativa do projeto é da Pastoral Afro, da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. Esse é o segundo polo da cidade de Volta Redonda, o primeiro está localizado no bairro Vila Rica/Tiradentes.

Serão ofertadas disciplinas nas quatro áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira no horário de 19h até às 21h45.

Estiveram presentes na aula inaugural, o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; representantes dos deputados estaduais Munir Francisco e Jari Oliveira; grupos da prefeitura municipal, Associação dos Moradores do bairro e a direção da escola municipal.

Segundo Dom Luiz Henrique, este é um projeto de importância para os jovens da região. No pré-vestibular, encontram um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades. “A concretização deste projeto é de grande alegria para todos nós. No ano do Centenário de nossa Diocese, demos o passo inicial para o apoio necessário na formação dos jovens e o ingresso no ensino superior. Agradecemos a parceria importante com o governo municipal e esperamos lançar novos polos na cidade e, também, em outras cidades de nossa região”, disse o Bispo Diocesano.

“Tenho certeza que o Pré-vestibular social será de relevância para podermos alcançar nossos objetivos, o ingresso em uma universidade. O incentivo dos professores é fundamental para a nossa caminhada neste sentido”, revelou o estudante Eduardo Moreira.

Faça sua inscrição no Pré-vestibular

Para o polo do bairro Santa Cruz, as inscrições podem ser feitas na Escola Municipal Professor Lund Fernandes Villela ou na Comunidade Santa Cruz. Entre em contato pelos telefones (24) 9-9850-6077 ou (24) 9-9991-4460

Escola Municipal Professor Lund Fernandes Villela: Rua Agmar Lópes Correa, nº 130, bairro Santa Cruz, Volta Redonda

Comunidade Santa Cruz: Avenida Capitão Franklin de Carvalho Júnior, nº 20.

Foto: divulgação