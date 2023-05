O Detran.RJ vai promover, neste sábado (dia 13), um novo mutirão especial para quem precisa emitir primeira ou segunda vias da carteira de identidade e carteirinha da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Serão oferecidas 2.920 vagas para a população fluminense, em 60 unidades do departamento, em todo o Estado do Rio.

As vagas estão abertas desde quarta-feira (dia 10) e os agendamentos devem ser realizados somente pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br).

Confira as unidades que participarão da ação no sábado (dia 13):

Shopping da Penha – 8h às 14h

Largo do Machado – 8h às 14h

Campo Grande – 8h às 14h

Gávea – 8h às 14h

Vaz Lobo – 8h às 14h

Shopping Iguatemi – 8h às 14h

Shopping Downtown – 8h às 14h

Haddock Lobo – 8h às 14h

Araruama – 8h às 14h

Armação de Búzios – 8h às 14h

Barra do Piraí – 8h às 14h

Belford Roxo – 8h às 14h

Bom Jardim- 8h às 14h

Bom Jesus do Itabapoana – 8h às 14h

Cachoeiras de Macacu – 8h às 14h

Campos dos Goytacazes – 8h às 14h

Comendador Levy Gasparian – 8h às 14h

Cordeiro – 8h às 14h

Engenheiro Paulo de Frontin – 8h às 14h

Guapimirim – 8h às 14h

Itaguaí Shopping Mix – 10h às 16h

Itaperuna – 8h às 14h

Magé – 8h às 14h

Maricá – 8h às 14h

Miguel Pereira – 8h às 14h

Nilópolis – 8h às 14h

Niterói- 8h às 14h

Nova Iguaçu– 10h às 16h

Pinheiral – 8h às 14h

Queimados – 8h às 14h

Rio Claro – 8h às 14h

Rio das Ostras – 8h às 14h

Santo Antônio de Pádua – 8h às 14h

São João de Meriti – 8h às 14h

São Pedro da Aldeia – 8h às 14h

Sapucaia – 8h às 14h

Teresópolis – 8h às 14h

Valença – 8h às 14h

Ilha do Governador – 8h às 14h

Copacabana – 8h às 14h

Rio Bonito – 8h às 14h

Muzema – 8h às 14h

São Gonçalo (Neves) – 8h às 14h

Mesquita – 8h às 14h

Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada) – 8h às 14h

Maré – 8h às 14h

Americas Shopping – 8h às 14h

Itaboraí Plaza – 8h às 14h

Parque Maré – 8h às 14h

Quissamã – 8h às 14h

Campos dos Goytacazes (Guarus) – 10h às 16h

Shopping Partage – 8h às 14h

Angra dos Reis – 8h às 14h

Miracema – 8h às 14h

Shopping Estação Itaipava – 8h às 14h

Shopping Unapark – 8h às 14h

Niterói Shopping – 8h às 14h

Três Rios – 8h às 14h

Shopping Aerotown Center – 8h às 14h

Sede (Centro do Rio) – 8h às 14h