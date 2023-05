Na última quarta-feira (dia 17), a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Ordem Pública, comunicou a data para o início do monitoramento das câmeras posicionadas nos uniformes dos guardas civis municipais. Agora, nesta terça-feira (dia 23), a instalação dos 20 novos aparelhos foi concluída e os equipamentos foram inicializados.

Como já havia sido noticiado, Barra do Piraí adquiriu um conjunto de câmeras de monitoramento. Ao todo, 200 delas foram posicionadas em pontos estratégicos e outras 20 foram instaladas nos uniformes dos agentes de segurança. As câmeras corporais, que ainda estão em fase de testes, serão direcionadas aos oficiais que estão nas ruas, isto é, que correspondem à parte operacional. Os dispositivos serão utilizados em um regime de revezamento, ou seja, enquanto dez estarão funcionando, os outros ficarão em modo repouso até a troca de ronda. Ao término de uma parte do serviço, as filmadoras serão levadas para a base, acontecerá a transferência de imagens e, logo depois, serão carregadas. Além disso, as imagens capturadas serão armazenadas por 30 dias e, caso seja necessário, elas poderão ser solicitadas através de ofícios.

Ao falar da aparelhagem, o secretário de Cidadania e Ordem Pública, José Luiz de Brum Sabença, enfatizou como elas são uma grande conquista para o município, já que adicionarão outra camada de proteção tanto aos profissionais de segurança quanto à população.

“Já posicionamos os equipamentos e, futuramente, iremos unificá-los ao sistema do Centro de Controle Operacional, que ainda está sendo construído. São ferramentas muito importantes para o município, pois, sem dúvida, servirão como um meio de resguardar os oficiais e os barrenses. O sistema de vigilância fará muito pela cidade. Barra estará mais segura, fiquem certos disso”, afirma o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ao anunciar o novo avanço, destacou a relevância do investimento. “A partir de hoje, os guardas municipais que estiverem atuando no trânsito ou em qualquer abordagem ao cidadão estarão com a câmera de segurança no uniforme. Em breve, o Centro de Controle Operacional será inaugurado e se conectará com uma cidade pronta, com câmeras espalhadas por pontos estratégicos. Todas serão acompanhadas diretamente por agentes da Polícia Militar e outras forças de segurança. São investimentos inéditos na história de Barra do Piraí, visando, acima de tudo, garantir mais segurança e tranquilidade às pessoas”, finaliza o chefe Executivo.

Foto: Juan Barbosa | Divulgação PMBP