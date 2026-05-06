Força-tarefa do Governo do Estado encontra carro roubado em ferro-velho de Barra do Piraí

Agentes da força-tarefa estadual coordenada pelo Detran RJ, que fiscaliza a venda de peças e carcaças de automóveis, fecharam um ferro-velho em Barra do Piraí, que funcionava em um motel desativado, às margens da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Cerâmica. O estabelecimento já havia sido interditado pela equipe da Operação Desmonte em fevereiro de 2025. Na época, todo o material à venda foi recolhido. Denúncias anônimas, no entanto, apontaram que o proprietário havia retomado a venda de peças de forma clandestina. Um carro que tinha sido roubado em Duque de Caxias foi encontrado no local, e o proprietário foi conduzido à 88ª DP (Barra do Piraí).

As peças automotivas estavam acondicionadas em boxes que seriam os antigos quartos e garagens do motel desativado, e muitas delas estavam jogadas em piso de terra batida. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) detectaram risco ambiental devido ao derramamento de poluentes no solo. Todo o material encontrado no local — mais de 300 carcaças de veículos e peças — está sendo encaminhado a empresas de reciclagem.

O estabelecimento é um dos maiores de todo o estado. A localização do imóvel, no alto de uma colina, e os muros do antigo motel disfarçavam a verdadeira atividade comercial e a maneira clandestina como o proprietário levava as peças para o terreno. Há uma estimativa de que serão retiradas mais de cem toneladas de sucatas do terreno.

A força-tarefa é coordenada pelo Detran RJ e composta pelas polícias Civil e Militar, pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), pela Secretaria de Estado de Fazenda e pelo Corpo de Bombeiros. Nas 82 operações de fiscalização, foram interditados 167 estabelecimentos.

O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, destacou a importância do cumprimento das normas legais pelo setor.

“É fundamental que todo estabelecimento do setor atue dentro da legalidade, com credenciamento e rastreabilidade das peças. A irregularidade não será admitida, e as ações de fiscalização continuarão sendo ampliadas em todo o estado”, disse.

O Detran RJ esclarece que, para comercializar peças automotivas e sucatas, o proprietário do estabelecimento deve estar cadastrado e credenciado junto ao órgão. Todo o material vendido, de acordo com o estabelecido em lei, deve estar com etiquetas. Elas possuem códigos que permitem a rastreabilidade das peças. Todas as ações são mapeadas pelo setor de inteligência do Detran RJ. Foi criada, também, uma ouvidoria especial da Diretoria de Desmontagem, através do e-mail ouvidoria.desmonte@detran.rj.gov.br, por onde as denúncias podem ser feitas.