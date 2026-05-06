Deputado Gustavo Tutuca é eleito presidente da Comissão de Orçamento

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) elegeu, nesta terça-feira (05/05), por seis votos favoráveis e uma abstenção, o deputado Gustavo Tutuca (PP) como novo presidente do colegiado. Com experiência tanto no Executivo quanto no Legislativo, o parlamentar assume a função com a responsabilidade de conduzir a análise das contas públicas e das principais propostas financeiras do estado.

“Este é um momento sensível para o nosso estado, e tenho convicção de que será um trabalho desafiador. Retorno a esta comissão, oito anos depois, com muito orgulho, e deixo registrado o meu profundo respeito ao deputado André Corrêa, que presidiu essa pasta até o momento. Esta Casa tem a responsabilidade de conduzir essa transição em um cenário de grande instabilidade. Não vamos barganhar o orçamento do estado; vamos acolher todas as reivindicações e acomodar, dentro do possível, os pleitos apresentados”, afirmou Tutuca.

Votaram favoravelmente os deputados Anderson Moraes (PL), Jair Bittencourt (PL), Bruno Dauaire (União), Zeidan (PT), Carlos Macedo (REP) e o próprio Tutuca. Já o deputado Luiz Paulo (PSD) se absteve.

O tucano justificou sua posição informando que, no fim de abril, solicitou sua substituição como membro titular da comissão para que o colega de partido, André Corrêa, assumisse a vaga após deixar a presidência do colegiado. Segundo ele, Corrêa, que acumula sete mandatos no Parlamento e é auditor fiscal, reúne ampla experiência para a função. “Como eu já tinha feito essa solicitação, que foi protocolada hoje, achei prudente não emitir um voto que não fosse válido, por isso me abstive”, justificou.

Sequência dos trabalhos

Entre os próximos trabalhos do grupo está a análise do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) — Projeto de Lei nº 7.505/2026. A proposta prevê um déficit orçamentário para 2027 de R$ 12,94 bilhões para o próximo ano, com receita estimada em R$ 120,188 bilhões e despesa de R$ 133,135 bilhões. No entanto, mudanças recentes no cenário internacional, como tensões geopolíticas envolvendo o Irã, que elevaram significativamente o preço do barril de petróleo, podem resultar na redução do déficit no próximo ano.

“Precisamos ter serenidade para enfrentar este momento. Muitas variáveis estão em jogo, e esta comissão vai analisar todas elas: o preço do barril do petróleo, a lei dos royalties, a adesão ao Propag, entre outras questões. Vou contar muito com os integrantes titulares e suplentes nessas análises”, afirmou Tutuca.

O presidente da comissão também adiantou que manterá o cronograma já aprovado pelo grupo e que, no próximo dia 12/05, o colegiado irá analisar e votar o parecer ao PLDO de 2027, às 11h, na sala 1801 da sede do Parlamento fluminense.

Durante a reunião, os parlamentares elogiaram o currículo do Tutuca e demonstraram apoio à sua liderança. No entanto, o deputado Rodrigo Amorim (PL), suplente da comissão e líder do governo na Casa, afirmou ter sentido falta de mais deliberações presenciais nos últimos anos. “Esta será a comissão mais importante da Casa neste momento, por isso faço esse pleito. Sou um deputado suplente, mas, sempre que posso, me faço presente e considero essencial que os debates sejam presenciais”, solicitou.

Composição da comissão

A composição da comissão se mantém: o vice-presidente é o deputado Carlos Macedo e como titulares seguem os deputados Alexandre Knoploch (PL), Anderson Moraes, Zeidan e Bruno Dauaire. Já os suplentes são Rodrigo Amorim, Jair Bittencourt, Renata Souza (PSol), Guilherme Delaroli (PL), Lilian Behring (PCdoB), Célia Jordão (PSD) e Danniel Librelon (REP).

Biografia do atual presidente

Natural do Estado do Rio de Janeiro, Tutuca iniciou sua trajetória política como prefeito de Piraí, onde ganhou destaque por sua gestão voltada à modernização administrativa e à atração de investimentos. Posteriormente, foi eleito deputado estadual, consolidando sua atuação no Parlamento fluminense.

Na Alerj, o deputado já ocupou a função de presidente da Comissão de Orçamento, em 2013, além de comissões estratégicas, com destaque para temas ligados à geração de emprego e renda. Também exerceu o cargo de secretário de Estado de Turismo e de Ciência e Tecnologia.