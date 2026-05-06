Corpo de cadeirante com marcas de tiros é encontrado no Rio Paraíba, em Volta Redonda

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira (dia 6) no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, o homem era cadeirante e estava desaparecido desde terça-feira (dia 5), quando saiu de casa e não deu mais notícias à família. Parentes e a namorada da vítima estiveram no local e reconheceram o corpo, destacando que o homem não tinha inimigos, nem envolvimento com a prática de algum crime.

Apesar disso, ainda de acordo com a ocorrência, a vítima apresentava marcas de tiros no pescoço e na região da têmpora. O corpo foi retirado do rio pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda após o trabalho da perícia.

A namorada informou aos policiais que o carro da vítima, um Toyota Corolla prata, teria sido encontrado queimado na região da Vila Coringa, em Barra Mansa, ainda na terça-feira.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia e será investigado.