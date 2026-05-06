Grave: Homem é preso após agredir a própria irmã e ameaçá-la com um facão, em Volta Redonda

Uma mulher, com 40 anos de idade, procurou a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Volta Redonda nesta quarta-feira (dia 6) para denunciar uma sequência de agressões físicas, ameaças de morte e violência psicológica praticadas pelo próprio irmão, de 39 anos de idade.

Segundo a vítima, os episódios de violência são constantes e já incluíram socos, chutes, tapas, enforcamentos e ofensas. No caso mais recente, durante uma discussão familiar, seu irmão teria lhe dado um tapa no rosto, jogado leite quente em seu rosto e passado a ameaçá-la com um facão, dizendo que iria matá-la e incendiar sua casa. O agressor precisou ser contido por familiares.

Após tomarem ciência das denúncias, a delegada titular Juliana Montes determinou que o autor fosse imediatamente localizado e conduzido à delegacia. Policiais civis realizaram diligências e, após troca de informações, conseguiram localizar o criminoso logo após ele deixar sua residência, no bairro Boa Vista II.

O homem foi conduzido à DEAM-VR, onde acabou preso em flagrante pelo crime de lesão corporal.

Segundo a polícia, o autor também possui anotações criminais anteriores, incluindo registros por desacato, constrangimento ilegal, vias de fato e outros procedimentos policiais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.