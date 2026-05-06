Comércio de Barra Mansa aposta na emoção do Dia das Mães para impulsionar vendas e atrair consumidores

O carinho traduzido em presentes, gestos e encontros familiares já movimenta o comércio de Barra Mansa na semana que antecede o Dia das Mães – a segunda data de maior importância para o varejo. Lojas cheias, vitrines decoradas e consumidores em busca do presente ideal refletem o clima de expectativa positiva entre comerciantes, que projetam crescimento nas vendas mesmo diante de um cenário econômico ainda desafiador.

Tradicionalmente forte e diversificado, o comércio do município tem conseguido atrair clientes de cidades vizinhas, especialmente neste período. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa, o fluxo de consumidores aumentou nos últimos dias, com destaque para os segmentos de moda, acessórios e perfumaria.

Segundo o presidente da CDL, José Paulo, o desempenho até agora mantém o ritmo do ano passado, mas a expectativa é de avanço nos próximos dias. “O comércio de Barra Mansa é forte e bastante diversificado, e tradicionalmente conseguimos atrair consumidores de outras cidades nessa época. O Dia das Mães é uma das datas mais importantes do nosso calendário. Neste ano, as vendas nas últimas semanas estão no mesmo patamar do ano passado, e a nossa expectativa é de um crescimento médio de cerca de 5% em relação ao período anterior”, afirmou.

Para estimular ainda mais as vendas, a CDL lançou uma campanha especial durante todo o mês de maio. A iniciativa inclui sorteios diários de vales-compra no valor de R$ 200, realizados por meio do aplicativo da entidade, incentivando o consumo no comércio local.

Além disso, a campanha envolve ações de engajamento comunitário, como um concurso cultural voltado a estudantes da rede municipal. Em parceria com a Prefeitura, a programação prevê ainda um grande show de prêmios neste sábado (dia 9), na Avenida Roosevelt Brasil, ampliando o apelo da data e incentivando a presença do público no centro comercial.

O comércio também adotou horários especiais para atender à demanda: até sexta-feira (dia 8), as lojas funcionam das 8h30 às 18h30, e no sábado (dia 9), das 9h às 18h. Os estabelecimentos estão preparados com kits promocionais e descontos para atrair os consumidores.

Panorama nacional

No cenário nacional, o Dia das Mães de 2026 deve mobilizar cerca de 127 milhões de brasileiros e movimentar aproximadamente R$ 37,9 bilhões nos setores de comércio e serviços, segundo dados da CNDL e do SPC Brasil. Mesmo com orçamento apertado, 78% dos consumidores pretendem comprar presentes, consolidando a data como a segunda mais relevante para o varejo.

A pesquisa também aponta que 39% dos consumidores planejam gastar mais neste ano, apesar da percepção de aumento nos preços. O setor de moda lidera a preferência, seguido por perfumes, chocolates e flores. O Pix aparece como principal meio de pagamento, enquanto o uso das redes sociais influencia decisões de compra.

Diante desse cenário, o comércio de Barra Mansa aposta não apenas em promoções, mas também na experiência de compra e no apelo emocional da data para garantir bons resultados.