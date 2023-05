Um trágico acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira (dia 22) na BR-393, em Vassouras, envolvendo um carro de passeio e um veículo pesado. Segundo informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente resultou na morte de um jovem condutor de 26 anos.

A colisão ocorreu por volta das 20h, quando o veículo de passeio, cujo modelo não foi especificado, colidiu com o veículo pesado em circunstâncias ainda não esclarecidas. Infelizmente, devido à gravidade do impacto, o jovem condutor do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O trânsito na BR-393 ficou parcialmente interrompido, com a pista operando no sistema “Siga e Pare”, para permitir a remoção dos veículos envolvidos no acidente.

A remoção do corpo do jovem ocorreu por volta das 4 horas da manhã e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. As circunstâncias exatas que levaram à colisão estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Foto: Divulgação/PRF