Habitação

O empresário Mauro Campos, também presidente do PL de Volta Redonda, esteve no Palácio Guanabara e conversou com o governador Cláudio Castro, também do PL, sobre os problemas enfrentados para a liberação de projetos de habitação em algumas cidades do Estado. Como se sabe, Mauro Campos é um dos maiores construtores da região de habitação popular e enfrenta a burocracia da administração do prefeito Neto (PP).

Segundo o empresário e agora político, o governador também está preocupado em alavancar a construção de moradias por todos os municípios fluminenses. Estiveram no encontro os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, e de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire.

Shows

As comemorações dos 69 anos da cidade de Volta Redonda devem levar um grande público à Vila Santa Cecília. Para abrilhantar a festa, a Prefeitura contratou shows com Rosa de Saron (R$ 70 mil), Frejat (R$ 111 mil), Diogo Nogueira (R$ 115 mil) e o cantor gospel Fernandinho (R$ 125 mil). Um total de R$ 421 mil, fora o custo com toda a produção do evento.

Remédios

Enquanto isso continua faltando remédios na Farmácia Municipal.

Fraldas

Também faltam fraldas geriátricas na central de distribuição do produto. A coisa está tão feia que nem o telefone para dar informações é atendido.

Furtos I

Devido a furtos de cabos telefônicos, o 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, com sede no bairro Saudade, em Barra Mansa, ficou pelo menos dois dias na última semana sem receber chamadas pelo número 193. O atendimento de emergências na cidade e nos municípios de Rio Claro e Quatis foram prejudicados.

Furtos II

Segundo relatos, furtos na unidade dos Bombeiros e nas suas proximidades se tornaram frequentes. Recentemente, uma porta de alumínio foi levada do quartel da corporação. A suspeita é que usuários de drogas que costumam se reunir por aquela localidade estariam promovendo os delitos.

Transtorno I

A obra de revitalização da Rua 33 vem dando mais que prejuízos aos comerciantes do local. Durante a semana foram registrados pelo menos dois acidentes por lá. Uma mulher caiu e teve ferimentos no joelho. Já outra senhora sofreu uma queda, provocando fratura do punho direito. A mesma precisou passar por cirurgia e passa bem.

Transtorno II

A Prefeitura resolveu trocar o asfalto da Avenida Lucas Evangelista, que, diga-se de passagem, não estava de todo ruim. Com a falta de planejamento e fiscalização, a empresa resolveu fazer o serviço em horários de pico, gerando um verdadeiro engarrafamento e embaralhando as vias do Aterrado. O reflexo foi sentido por quem deixava a Amaral Peixoto e a Vila Santa Cecília.

Sem jeton

O período de recesso foi interrompido terça-feira (dia 11) na Câmara de Volta Redonda. Os parlamentares foram convocados para uma sessão extraordinária, onde seis projetos de leis autorizando o governo municipal a abrir crédito adicional especial foram votados e aprovados. Cabe ressaltar que na Cidade do Aço os vereadores não recebem remunerações extras (o famoso jeton) para participar dessas reuniões.

Atletas

Uma das autorizações aprovadas pela Câmara é para o prefeito Neto movimentar R$ 2,5 milhões no orçamento para a construção – veja só – do Retiro dos Atletas, na Rua 548, no bairro Jardim Paraíba. A execução total da obra está orçada em R$ 9,7 milhões.

Serviço I

O volume de serviços prestados no Estado do Rio de Janeiro cresceu 3,4% em maio, em comparação com o mês de abril – resultado superior ao registrado em São Paulo, que foi de -1,5%. Quando comparado a maio do ano passado, o setor de serviços do Rio cresceu 6,9%. No acumulado do ano, frente a igual período de 2022, o avanço do volume de serviços foi de 6,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na quarta-feira (dia 12) pelo IBGE.

Serviço II

Segundo o IBGE, o setor de transportes, principalmente o de cargas, se destacou como a principal influência positiva em maio. Outra atividade que também avançou no mês foi a de serviços prestados às famílias, ligados principalmente aos serviços de catering, bufê, e outros de comida preparada.

Cont In Rio I

Volta Redonda receberá, nos dias 20 e 21 de julho, o projeto Cont in Rio. O evento é realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) e terá o apoio da prefeitura de Volta Redonda. Serão realizadas palestras de alto nível técnico em dois dias de imersão, além de entretenimento e feira de negócios. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no link bit.ly/continrio-voltaredonda.

Cont In Rio II

Com a proposta de reunir temas relevantes, o evento traz uma programação diversificada, completa de oportunidades e novas perspectivas. Entre os painéis, assuntos relacionados a performances de equipe, planejamento tributário, BPO financeiro, atualizações de legislações trabalhistas, além de uma mentoria ao vivo sobre carreira e negócios com empresários de renome. O local escolhido para receber o evento foi o auditório do teatro Franklin Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal.

Cont In Rio III

“Queremos levar para o Sul Fluminense conhecimento de alto nível e novas perspectivas para os negócios, impulsionando ainda mais o empreendedorismo da região. A integração entre os profissionais de contabilidade de todo estado tem sido um dos principais nortes do CRCRJ e, incentivar esse contato, além de promover espaços de reflexões e debates, é um importante passo para o sucesso e influência da classe contábil”, comenta o presidente do CRCRJ, Samir Nehme.

Feira do Amor

A Fundação Cultura de Barra Mansa, com apoio da Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa (Aciap-BM), promove entre os dias 4 e 6 de agosto, mais uma edição da ‘Feira do Amor’. Um encontro aconteceu esta semana para alinhar o evento, que será promovido no Corredor Cultural, no Centro. A Feira é tradicional na cidade e está retornando após três anos, por conta da pandemia.

Talentos

O ex-jogador Jaiminho, que atuou no Fluminense, vem fazendo um trabalho de seleção de novos talentos e direcionando para clubes por todo Brasil. O empresário esteve no último dia 8, no ginásio do Santo Agostinho, juntamente com o técnico Cláudio Nepomuceno observando quatro jogadores que devem ser encaminhados para um período de testes em clubes selecionados pela dupla.