O Partido Liberal (PL) está disposto a marcar posição no cenário político de Volta Redonda nas eleições municipais do próximo ano. O nome que as lideranças nacionais da sigla trabalham é do empresário Mauro Campos.

Na segunda-feira (dia 10), o evento de inauguração da nova sede do diretório do PL na Cidade do Aço deu mostras que se depender de apoio de nomes de pesos da cena política atual, Mauro finalmente poderá colocar em prática o sonho que ensaia há algumas eleições, que é concorrer à prefeitura da maior cidade do sul Fluminense.

O empresário garante estar pronto para o desafio. “É um compromisso que assumimos aqui hoje [dia 10], com essa pré-candidatura, não só em transformar nossa cidade, mas a nossa região. E já pensando em 2026, fazer toda plataforma possível para termos o nosso maior número de votos para o nosso candidato a presidente”, disse Mauro.

A posição de uma possível candidatura ao Palácio 17 de Julho foi endossada pelo senador Flávio Bolsonaro, em discurso no 2º Encontro Conservador, também ocorrido na última segunda-feira em Volta Redonda. Segundo o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, a reestruturação do partido é para a construção de um projeto.

“O resgate do nosso país começa pela cidade, não é clichê. Começa fazendo um partido forte para lançar bons candidatos a prefeito e vereador. Aqui serão 22 candidatos a vereador só, porque são 21 cadeiras. O Mauro tem essa missão importante para fazer a maior quantidade possível dentro do PL, ou de outros partidos que sejam aliados, e de pessoas que pensem como nós”, afirmou o senador.

Durante o evento que aconteceu em um salão de festas no bairro Conforto, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou por telefone com os quase mil participantes. “Buscamos fazer nosso partido cada vez mais forte, com uma base em conceitos, em metas e compromissos com vocês. Escolher bons candidatos a prefeito e vereadores no ano que vem. Daí sai nossa força, que vem por intermédio de vocês. E o que nós mais queremos é fazer um Brasil melhor e com liberdade para vocês”, afirmou o ex-presidente.

Em seu discurso final, Mauro Campos citou a força demonstrada pela direita, principalmente durante o evento. “Nós temos nome e temos origem. Em plena segunda-feira, isso é motivo de arregaçarmos as mangas, assumirmos nosso compromisso com Volta Redonda e região, para irmos rumo a 2024 e, consequentemente, 2026, com pé no acelerador. Direita sempre”, finalizou.

Nova sede no Aterrado

Precedendo ao 2º Encontro Conservador de Volta Redonda, a sede do PL foi oficialmente inaugurada segunda-feira (dia 10), no bairro Aterrado. Entre as autoridades que prestigiaram o evento, destaque para o senador Carlos Portinho, os deputados federais General Eduardo Pazuello e Luiz Lima, e o deputado estadual Anderson Moraes.

Portinho demonstrou apoio ao projeto do PL para ampliação e consolidação, além de confiança no presidente do diretório da Cidade do Aço, o empresário Mauro Campos. “Temos uma pessoa séria no partido, que corrobora com nossos ideais. Mauro conhece a cidade, tem credibilidade, é sério e fará um trabalho de excelência”, afirmou.

Os participantes na inauguração ressaltaram a importância da pauta conservadora no contexto atual do país e da região. O novo presidente da sigla em Volta Redonda, Mauro Campos, destacou a necessidade de fortalecer os valores tradicionais da sociedade e promover a liberdade individual como base para o progresso e desenvolvimento da cidade.

“As ideias conservadoras são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e equilibrada, onde o respeito aos princípios e às instituições é essencial para o bem-estar de todos. A inauguração desta sede é um marco importante para o partido e representa o comprometimento do nosso grupo em lutar por esses ideais”, afirmou o empresário.

Membros do partido e simpatizantes também tiveram a oportunidade de se manifestar durante o evento. Muitos destacaram a importância da unidade e da participação ativa da população para promover as mudanças desejadas. “Importante que a gente levante as ideias da direita, a nossa bandeira conservadora nos costumes e liberal na economia. E a primeira coisa a fazer é ser forte nas filiações, ter lideranças e, com base nessa construção de pertencimento, as lideranças vão aparecer e o Partido Liberal terá bons candidatos”, disse o deputado General Pazuello. “Não temos que ter medo de mudanças”, afirmou Luiz Lima.