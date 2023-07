O Circuito Sesc Jazz & Blues desembarca, na próxima sexta-feira (dia 21), em Barra do Piraí para o último fim de semana da maratona de shows que passou por cinco cidades do estado, levando o melhor do jazz e blues mundial à população fluminense. Serão três dias (21, 22 e 23/07) com nove shows gratuitos de atrações nacionais e internacionais no distrito de Ipiabas, uma das localidades mais charmosas do Vale do Café.

Entre as atrações, a banda Jamz, um dos destaques da abertura, apresenta seu novo trabalho em que resgata suas raízes no R&B e na soul music. Ainda na sexta (dia 21), o norte-americano Alabama Mike promete entregar um show altamente enérgico com The Simi Brothers, passeando por diferentes vertentes do blues, R&B e soul, ressaltando as qualidades de Mike como compositor, entertainer e bandleader.

A americana Deanna Bogart é uma multi-instrumentalista premiada. Enquanto cantora, compositora, produtora, pianista e saxofonista, combina o melhor do boogie-woogie, blues contemporâneo, country e jazz numa mistura por ela chamada de ‘blusion’. No show, que acontece no sábado (dia 22), Deanna estará acompanhada pela Big Joe Manfra Blues Band, formada com músicos consagrados, dentre eles o guitarrista Big Joe Manfra.

No domingo (dia 23), o cantor e gaitista Omar Coleman encerra o festival num show com a Bruno Marques Band. Coleman é hoje o principal artista da nova geração do blues de Chicago. Vem se destacando por introduzir o soul e o funk ao jazz e, com isso, encantando plateias do mundo inteiro. Veja a programação detalhada abaixo.

Seis cidades, muita música

Maior circuito musical do gênero no país, o 2º Circuito Sesc Jazz & Blues começou em maio e passou por Búzios, Paraty, Rio das Ostras, Niterói e Casimiro de Abreu. A última parada será em Ipiabas. A programação do festival é toda gratuita e reúne 11 atrações internacionais, 10 artistas nacionais, 18 artistas locais e 12 workshops. O circuito é realizado pelo Sesc RJ em parceria com as prefeituras, sindicatos varejistas e a Azul Produções. Saiba mais em circuitosescjazzeblues.com.br.

Programação – Circuito Sesc Jazz & Blues – Etapa Barra do Piraí

Sexta-feira, 21/07

20h – Nanda Moura Blues Band

21h15 – Jamz

22h45 – Alabama Mike & The Simi Brothers (EUA)

0h15 – Omar Coleman, Igor Prado & TJR (EUA)

Sábado, 22/07

21h – Big Joe Manfra

22h15 – Deanna Bogart (EUA) com participação de Big Joe Manfra Blues Band

23h30 – Serial Funkers

Domingo, 23/07

14h – Kaio Filipe

15h30 – Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band (EUA)

DJ Sandro Dejota toca todos os dias, nos intervalos

Foto: divulgação