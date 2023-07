Policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) detiveram na segunda-feira (dia 17) um homem de 20 anos que conduzia uma motocicleta Honda vermelha sem placa, com os números do chassi e motor raspados, no bairro Retiro. O flagrante ocorreu à tarde, na Avenida Sávio Gama, durante ronda de rotina.

Os sargentos Marcelo e Leonardo e o GM Claudinei, que compõem o Sistema Integrado Retiro, estavam em patrulhamento pelo bairro, quando tiveram a atenção voltada para uma motocicleta em um posto de combustível da Avenida Sávio Gama, sem a placa de identificação. Ao ser abordado, o suspeito não apresentou a documentação do veículo que, depois de uma vistoria, revelou adulterações como os números do chassi e do motor raspados.

O veículo e o condutor foram encaminhados à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), no bairro Aterrado, para apreciação da autoridade policial.

“Os agentes do Sistema Integrado Retiro estão de parabéns pela eficiência, que resultou na prisão de um suspeito e na retirada das ruas de mais um veículo que provavelmente é produto de crime”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos: Divulgação/PMVR