Um capotamento ocorrido na manhã de sábado (dia 22) deixou três pessoas feridas na BR-393, em Vassouras. O acidente foi registrado na altura do km 243, próximo ao trecho conhecido como “Curva da Biquinha”. Entre as vítimas estão o condutor, de 66 anos, sua esposa, de 51, e a mãe dela, uma senhora cadeirante de 76 anos.

Segundo informações obtidas no local do acidente, o veículo seguia no sentido Vassouras quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle da direção, resultando no capotamento do automóvel. A equipe de resgate foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas.

O casal, que estava no banco da frente do veículo, sofreu ferimentos leves e, após o atendimento emergencial no local, foram encaminhados para o Hospital Universitário de Vassouras, onde receberam os cuidados médicos necessários. Já a mãe da esposa, que é cadeirante, precisou de um resgate mais delicado.

Foto: Divulgação/PRF