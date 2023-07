Na esteira da repercussão da Copa do Mundo que está sendo disputada na Austrália, o futebol feminino em Volta Redonda tenta recuperar o seu espaço no cenário estadual. O primeiro passo será dado no próximo dia 5 de agosto, com uma avaliação, a famosa peneira, para a escolha de atletas que comporão o elenco da equipe conhecida como “Guerreiras de Aço”.

A avaliação será realizada a partir das 14h, no CT do Voltaço, no bairro Aero Clube. Serão selecionadas atletas de 13 a 20 anos. O projeto, que tem à frente a empresa New Start Soccer, visa colocar o time de Volta Redonda na disputa do Campeonato Carioca feminino. A competição estadual garante uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C de 2024.