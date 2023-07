Presidente do TJRJ em Volta Redonda

Em continuidade à apresentação de projetos e iniciativas da atual gestão, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, se reúne nesta quinta-feira (dia 27), com magistrados do 5º Núcleo Regional, que compreende os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real/Quatis, Resende, Itatiaia, Rio das Flores, Valença e Piraí. O encontro será no Fórum da Cidade do Aço.

Nas reuniões, o presidente e magistrados que compõem a atual gestão apresentam os projetos estratégicos da administração: tecnologia, inovação, parcerias com a Escola de Administração Judiciária, integração entre as secretarias, capacitação de magistrados como gestores e a digitalização dos processos. O 5º Núcleo Regional atende uma população de 892.254 habitantes e tem um PIB de R$ 44,76 bilhões, segundo dados do IBGE.

Petistas

Com direito a roda de samba e caldos, o PT promoverá um encontro em Volta Redonda de sua militância no Sul do Estado, no dia 4 de agosto. A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias estão entre as lideranças anunciadas para o evento, marcado para começar às 19h, no Clube Comercial.

Eleições I

As eleições municipais só ocorrem no próximo ano, no entanto, a corrida para a montagem de chapas já foi iniciada. Caciques políticos da região buscam nomes para compor nominatas. Em Volta Redonda, cada partido poderá lançar até 22 postulantes a uma vaga no Legislativo Municipal. Sendo reservada a cota de 30% para mulheres.

Eleições II

O prefeito Neto (PP) já declarou que pretende concorrer à reeleição e deve ter ao seu lado inúmeros partidos. Falam em 10.

Eleições III

Por enquanto, o único pré-candidato de oposição declarado ao Palácio 17 de Julho é o empresário Mauro Campos, presidente do PL. Maurinho vem buscando apoio de outras siglas para aumentar o número de candidaturas ao Legislativo em seu apoio.

Eleições IV

Já o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) permanece na espreita. Afirma que não tem interesse em ser candidato nas próximas eleições. Porém, segundo pessoas próxi 0mas ao parlamentar, o que poderá motivar uma possível candidatura será os resultados de pesquisas de opinião pública.

TDAH I

Quando retornar do recesso, a Câmara de Volta Redonda começará a analisar o Projeto de Lei Municipal elaborado pelo vereador Hálison Vitorino (PP), que estabelece ações orientando, pais e professores sobre as características das crianças com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Segundo o parlamentar, a medida visa facilitar a identificação de possíveis casos de TDAH nas escolas, além de possibilitar encaminhamento adequado dos alunos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e tratamento.

TDAH II

Para isso, o PL estabelece que fica sob a responsabilidade do Poder Executivo, encaminhar, viabilizar o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos da rede municipal de Ensino Fundamental, que tenham TDAH.

TDAH III

Pela lei proposta por Hálison Vitorino, caberá ao SUS fornecer, gratuitamente, remédios associados ao tratamento do TDAH. A medida, conforme o parlamentar, “é de fundamental importância para garantir o correto atendimento e acompanhamento das crianças com o transtorno”.

Sogra

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PSD, sancionou uma lei que vai celebrar todo dia 28 de abril o Dia da Sogra. A autoria do projeto foi do vereador Zico, que não é o ex-craque de futebol. Como justificativa, Paes argumentou que “a sogra muitas vezes é uma figura presente e influente na vida dos filhos e dos cônjuges, podendo ser uma fonte de apoio, orientação e amor”. O autor do projeto não explicou o motivo da escolha da data. Tem gente atribuindo o dia 28 ao aniversário da sogra do nobre parlamentar.

Rede D’Or I

O projeto de construção de uma unidade da rede D’Or em Volta Redonda continua parado. Em dezembro de 2020, a companhia, líder no mercado hospitalar privado, adquiriu uma área de 3.550 m² no bairro Nossa Senhora das Graças. O valor do negócio foi de aproximadamente R$ 5,2 milhões.

Rede D’Or II

A pretensão seria construir um hospital com 12 andares na área adquirida próxima ao Centro de Prevenção à Saúde do Idoso (CPSI) da Associação dos Aposentados e Pensionistas (AAP-VR).

Alienação

No dia 24 de agosto, a prefeitura de Volta Redonda fará uma concorrência pública, tipo maior oferta de preço, com objetivo de alienar de uma área total de 50.707,19 m² localizado na Rua 21 de abril, no bairro Roma II. Com base nos laudos produzidos pela seção de Vistoria Técnica e Avaliação de Valores Venais do Município, o valor total mínimo da proposta será de R$ 10,1 milhões.

Parceria

Em Barra Mansa, cada vez parece mais clara a tendência de o prefeito Rodrigo Drable apoiar a candidatura do secretário de Governo e vereador licenciado, Luiz Furlani, ao comando do governo municipal em 2024. A agenda conjunta da dupla nas últimas semanas aponta para esta direção.

