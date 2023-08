Classificado! O Volta Redonda venceu o Figueirense por 2 a 0, neste domingo (dia 20), no Raulino de Oliveira, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e garantiu uma vaga na fase final da competição pelo segundo ano consecutivo. Os gols foram marcados pelo meia Caio Vitor e pelo atacante Ítalo Carvalho.

O JOGO

O Volta Redonda fez o dever de casa no Raulino de Oliveira. No primeiro tempo, o Tricolor de Aço controlou as ações do jogo, trabalhando a bola e criando oportunidades, enquanto o Figueirense pouco produzia em campo. As melhores oportunidades do Voltaço saíram dos pés do atacante Marquinhos, mas não foram concluídas em gol.

Na etapa final, o Volta Redonda manteve o mesmo ímpeto de pressionar o adversário. Aos 8’, o técnico Rogério Corrêa colocou o meia Caio Vitor em campo. Um minuto depois, o camisa 10 aproveitou a rebatida na área e abriu o placar para o Voltaço, 1 a 0. Aos 22’, o atacante Ítalo Carvalho viu a bola pingando na sua frente e empurrou para o gol, 2 a 0. Foi o 9º gol do camisa 09 na Série C. Nos minutos finais, o Figueirense teve dois gols anulados por impedimento e o Tricolor de Aço saiu classificado do Raulino de Oliveira.

O Volta Redonda chegou aos 30 pontos e assumiu a terceira colocação na Série C, garantindo uma vaga na fase final da competição. O próximo compromisso será no sábado (dia 26), às 16h, fora de casa, contra a Aparecidense, no estádio Annibal Batista de Toledo.