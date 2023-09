O vereador Deco (PSC), de Barra Mansa, iniciou na última semana uma série de visitas a obras que estão sendo realizadas pela prefeitura na Região Leste da cidade. O parlamentar esteve na Creche Boa Vista no bairro Boa Vista 1 e fiscalizou a construção da cobertura na quadra do Colégio Peixoto Júnior no Boa Vista 2.

A creche terá capacidade para receber até 160 crianças no total. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em março de 2024. A nova unidade do Boa Vista I vai atender também moradores de bairros vizinhos, como Paraíso, São Judas Tadeu, Santa Rita e demais da Região Leste.

No Boa Vista II, o Colégio Peixoto Junior receberá uma nova quadra, coberta. “É um investimento importante porque as nossas crianças aqui dessa escola ficavam muito limitadas, tanto em momentos de sol quanto de chuva durante o período de aula. A intenção é termos um belo equipamento esportivo à altura do anseio da comunidade”, declarou.

Nesta semana o parlamentar tem uma reunião com a secretaria de Saúde para acompanhar o processo de implementação do Samu na Região Leste.

