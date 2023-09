O Grupo de Ação Voluntária (GAV), com apoio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), encerrou na quinta-feira (dia 21) a campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos, distribuídos às instituições de longa permanência (antigos asilos) da região, outras entidades e famílias carentes.

Para o evento, foi organizado um dia de ação social, no salão principal da AAP-VR. As atividades do GAV começaram às 9 horas, com apresentação dos alunos do curso de teclado, exposição de artesanato, testes de saúde, festival de tortas, festival de prêmios e seresta. Todos os que doaram receberam cartelas para participar do festival de prêmios.

“O brasileiro é um povo muito solidário e, graças a isso, a cada ano, a campanha do agasalho, que realizamos, alcança o objetivo pleno. Muitas peças, entre cobertores e agasalhos, foram entregues a diversas entidades e ajudaram muitos a passar pelos dias frios que aconteceram em nossa região”, afirmou Manoel Messias dos Santos, um dos integrantes do GAV.

Foto: divulgação