O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) vai conduzir audiência pública, nesta sexta-feira (dia 29), às 19h, para buscar soluções para a poluição causada pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em Volta Redonda. O evento será na Câmara de Vereadores do município e é uma iniciativa conjunta das comissões de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). A presença da população de Volta Redonda no local é muito importante para participar da discussão, mas a audiência pública poderá ser acompanhada, ao vivo, pela TV Alerj. O link será divulgado nesta sexta-feira pelas redes sociais do deputado Jari.

Já confirmaram presença na reunião representantes do INEA (Instituto Estadual do Ambiente); da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil); da Câmara Municipal de Volta Redonda; da Organização da Sociedade Civil Instituto Internacional Arayara; da Igreja Católica; da Área de Poluição Ambiental da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), campus Resende; da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda da UFF (Universidade Federal Fluminense); do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); e da Federação das Associações de Moradores (FAM) de Volta Redonda.

“A presença de representantes de entidades com diferentes pontos de vista, conhecimento técnico e embasamento para discutir soluções para minimizar os efeitos ambientais e na saúde dos moradores causados pelo ‘pó preto’ emitido pela CSN vai contribuir com o sucesso do evento. Mas insisto que o ator principal da audiência pública é a população de Volta Redonda que sofre diariamente com problema. Conto com vocês nessa luta”, disse Jari, lembrando que também foram convidados a participar representantes da CSN e da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

O deputado acredita que uma fiscalização efetiva seja um passo importante para diminuir a poluição do ar em Volta Redonda, por isso, cobra ações mais efetivas dos órgãos fiscalizadores, como o INEA. “Para garantir mais eficiência à ação, elaborei, junto com o deputado estadual Carlos Minc, Projeto de Lei que determina a inclusão do parâmetro de Poeira Sedimentável (PS) nos serviços de monitoramento da qualidade do ar”, afirmou Jari, citando que a proposta tramita na Alerj.