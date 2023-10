Um suposto desacordo financeiro teria resultado na morte de um mestre de obras, de 56 anos, em Barra Mansa. O homem foi morto com 13 tiros na noite do último sábado (dia 30), dentro de uma lanchonete no bairro Jardim Guanabara.

O autor do crime era um homem encapuzado, que seria um pedreiro. Buscas foram feitas na casa do suspeito, que não foi encontrado. No imóvel, no entanto, policiais militares apreenderam uma maleta para arma de fogo, um registro de pistola calibre 9 milímetros em nome do suspeito e um telefone celular.