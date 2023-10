Um episódio de violência marcou Volta Redonda nesse final de semana, quando três pessoas perderam a vida e duas ficaram feridas em um triplo homicídio ocorrido no bairro Vale Verde. Na noite da última sexta-feira (dia 29), homens armados com fuzis e pistolas chegaram ao local em um veículo não identificado e invadiram uma lanchonete situada na Rua 7. Dentro do estabelecimento, abriram fogo, resultando na morte três pessoas. As vítimas fatais eram dois homens e uma mulher, de 35, 26 e 17 anos, respectivamente.

Além das vítimas fatais, dois adolescentes de 15 anos também foram atingidos pelos disparos e ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital São João Batista, que ainda não divulgou o estado de saúde deles.

A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso e informou que apenas uma das vítimas possuía anotações criminais. Os demais envolvidos, incluindo os feridos, não tinham registros anteriores relacionados a atividades criminosas. No entanto, as investigações apontam que o triplo homicídio teria como motivo a disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Mega Operação

Após o ocorrido no Vale Verde, a Polícia Militar deflagrou no sábado (dia 30) uma mega operação, inclusive com uso de helicóptero, em busca dos criminosos envolvidos na chacina. A ação envolveu 30 agentes e um veículo blindado. O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, Ronaldo Martins Gomes da Silva, pede o apoio da população. Qualquer informação que ajude a capturar os criminosos pode ser passada ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido.