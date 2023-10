Um acidente envolvendo três veículos causou interdição na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (dia 9), na altura do km 241 da pista sentido São Paulo. Chovia bastante no horário do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um automóvel Hyundai/HB20 colidiu na mureta e rodou na pista. Uma carreta Scania que seguia logo atrás tentou desviar, mas deu “L”. Uma segunda carreta, uma Volvo, colidiu na traseira da Scania, causando a interdição total da pista.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor do HB20 sofreu algumas escoriações, foi atendido por equipe de resgate médico da CCR e liberado no local. O motorista da Scania saiu ileso. Já condutor da Volvo ficou preso nas ferragens, foi retirado com lesões graves e socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF