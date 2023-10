Um homem foi preso com uma arma na cintura, em Barra Mansa, depois de tentar fugir de policiais militares no bairro Cotiara. Durante a tentativa de fuga, ele chegou a sacar a arma, mas a guardou novamente pouco antes de ser capturado. Ele também estava com uma bolsa à tiracolo, que continha drogas e munições.

Os policiais foram acionados por uma denúncia.

A pistola que ele portava estava municiada. Na bolsa, os agentes encontraram 21 sacolés com pedras de crack, 27 com cocaína e 30 pequenos tabletes de maconha, além de 18 munições intactas de calibre 9 milímetros. Na delegacia de Barra Mansa, o preso foi autuado por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Foto: PM