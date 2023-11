O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informa que, nesta sexta-feira (dia 3), está realizando uma manutenção emergencial na bomba do poço artesiano que fornece água para o distrito de Rialto.

Vale ressaltar que é um serviço complexo dado a profundidade que o equipamento se encontra, a 120 metros, e ele já está sendo içado por uma equipe especializada do Rio de Janeiro que fará o reparo. A normalização do abastecimento acontecerá o quanto antes. Para não trazer desconfortos maiores a população, caminhões pipa estão dando suporte enquanto a manutenção ocorre. O Saae-BM solicita a compreensão de todos.