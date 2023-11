Um acidente ocorrido na noite de terça-feira (dia 7), na BR-393, deixou um casal de motociclistas ferido, em Vassouras. A colisão aconteceu no km 237 e envolveu uma motocicleta Honda e um veículo Fiat Bravo. Os dois ocupantes da moto – de 38 e 35 anos – sofreram aparentemente lesões graves, foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital Universitário de Vassouras (HUV). Já o condutor do carro – um homem de 34 anos, apesar de não apresentar lesões aparentes, relatou sentir-se mal após o acidente e, por precaução, também foi encaminhado à unidade médica. As circunstâncias que levaram à colisão estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF