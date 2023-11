Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial 9 de Novembro, em Volta Redonda, pode se tornar Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. De autoria do deputado Jari Oliveira (PSB), o Projeto de Lei que visa oferecer o título a esse importante monumento da história do município foi aprovado, por unanimidade, nesta quarta-feira, dia 8, em primeira votação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Inaugurado em 1º de maio de 1989, o Memorial 9 de Novembro foi erguido próximo à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para imortalizar um momento histórico na cidade de Volta Redonda e em todo o país, que foi a intervenção do Exército Brasileiro durante a histórica greve de 1988, há exatos 35 anos, levando ao confronto soldados e operários da companhia.

“Em 9 de novembro de 88, data que jamais será esquecida, principalmente, pela população de Volta Redonda, trabalhadores da CSN, que faziam movimento de greve justo e legítimo, reivindicando por direitos trabalhistas, foram surpreendidos pela intervenção militar. A desproporção de forças era tamanha que levou à morte os metalúrgicos William Fernandes Leite, Valmir Freitas Monteiro e Carlos Augusto Barroso, que se tornaram ícones da resistência operária na cidade”, contou Jari.

O deputado agradeceu aos demais parlamentares pela votação unânime favorável a tornar o memorial criado para eternizar a memória desses guerreiros Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado do Rio. E lembrou que o fato ocorrido dentro da CSN alcançou impacto nacional e, segundo observadores, mudou a história das eleições municipais, que ocorreram na semana seguinte, em Volta Redonda, São Paulo e em outros municípios do país.

E a história do Memorial 9 de Novembro não termina com na inauguração. Horas depois de ser inaugurado, o monumento foi, literalmente, bombardeado, sendo parcialmente destruído. Cabe destacar que, após a violência, o arquiteto foi contra a restauração do monumento. Assim, a pedido do próprio Oscar Niemeyer, a obra foi reerguida mantendo parte da sua destruição.

“Agora, o monumento que conta este importante capítulo da história de Volta Redonda de grande repercussão nacional pode se tornar Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, ganhando ainda mais relevância e visibilidade”, falou Jari.

Foto: divulgação