O deputado estadual Munir Neto (PSD) foi recebido na terça-feira (dia 7) pela secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, que assumiu recentemente o comando da pasta recentemente no lugar de Doutor Luizinho. Munir apresentou demandas de qualificação dos atendimentos e dos serviços de saúde pública em toda Região Sul Fluminense, além de ter colocado o mandato a disposição da secretaria para alinhar ações em toda região.

Entre os pleitos apresentados pelo deputado, está a celeridade no início das obras de ampliação dos centros cirúrgicos do Hospital Regional Dra. Zilda Arns. Ele também ressaltou a necessidade de aquisição de televisores e poltronas reclináveis para descanso de acompanhantes de pacientes internados no hospital, uma agenda para o mamógrafo móvel percorrer as cidades da região e a implementação de um Polo Avaliador da Farmácia de Dispensação de Medicamentos do Estado. Esta unidade ficaria no município de Volta Redonda, para atender toda Região Sul Fluminense.

Em Volta Redonda, o Polo de Dispensação da Farmácia do Estado do Rio de Janeiro atende mensalmente cerca de 4.000 pessoas que precisam de medicamentos para tratar diferentes doenças.

“Existem em alguns municípios da nossa região, os Polos de Dispensação da Farmácia do Estado que são responsáveis por cadastrarem os pacientes que necessitam, usar de forma contínua, alguns medicamentos de alto custo. Porém, todos os processos são avaliados na cidade do Rio de Janeiro, o que torna muito moroso. Nossa ideia é que seja criado um Polo Avaliador em Volta Redonda para que todos os processos dos polos do Médio Paraíba sejam analisados aqui. Além de ser mais próximo, tenho certeza de que a ação permitirá que os pacientes recebam seus medicamentos com maior agilidade”, destacou Munir.

Coluna Reta e Laço Azul

Munir Neto é autor da Lei Estadual nº 10.009 que cria o Programa Coluna Reta na Rede Estadual de Ensino e, também do projeto que cria o Programa Laudo Azul específico para detecção de diagnóstico precoce e emissão de laudo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O parlamentar foi em busca do apoio da secretária estadual, para que sejam executados uma vez que já foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

“O Coluna Reta é um projeto que deu certo em Volta Redonda, que transformamos em projeto de lei e que já foi aprovado e sancionado pelo governador Cláudio Castro. O “Laudo Azul” também foi aprovado por todos os meus pares. São projetos maravilhosos que trará impactos positivos para a população de todo o estado. A Dra. Claudia gostou muito e prometeu estudar, junto a sua equipe técnica, uma forma de implementar já no próximo ano”, comemorou.