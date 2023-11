A Associação dos Aposentados de Volta Redonda (AAP-VR) promoveu na sexta-feira (dia 17) um workshop sobre ‘Tipos de Abusos Financeiros, Armadilhas Digitais, Golpes e Fraudes, Violência Patrimonial’. O evento contou com a participação do delegado Antonio Furtado, titular da 88ª DP (Barra do Piraí).

A palestra abordou temas sensíveis, alertando especialmente os idosos sobre as ameaças crescentes de fraudes e golpes financeiros.

Durante o workshop, o delegado Antonio Furtado forneceu informações sobre como os criminosos operam, destacando o papel das compras online, aplicativos e redes sociais nesses ataques. Além disso, foram discutidas estratégias para prevenir esses tipos de crimes e proteger a população idosa.

O evento é uma resposta ao aumento alarmante de crimes financeiros contra pessoas idosas. Segundo o Radar Febraban 2023, 35% das pessoas acima de 60 anos já foram vítimas de algum tipo de golpe ou tentativa de golpe envolvendo suas contas bancárias. Os criminosos exploram a vulnerabilidade, confiança e a perda cognitiva dos idosos para obter informações sigilosas e acessar suas informações bancárias.

Foto: divulgação