Na manhã nesta segunda-feira (dia 19), uma carreta carregada com três bobinas de aço foi atingida por um trem no bairro Barbará, em Barra Mansa, próximo ao limite com Volta Redonda. O motorista tentava atravessar a linha férrea, mas devido ao trânsito, não conseguiu acessar imediatamente a Via Sérgio Braga, resultando na colisão da carroceria com a composição. O impacto lançou o veículo para frente, quase atingindo uma guarita na travessia.

O trem descarrilou e colidiu com um vagão estacionado, porém, felizmente, não houve feridos. A MRS Logística lamentou o ocorrido, enfatizando a importância de seguir as leis de trânsito nos cruzamentos ferroviários, aconselhando a parar, olhar para ambos os lados e escutar antes de atravessar.

Veja a cena do acidente abaixo:

Imagens: Reprodução