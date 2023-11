Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis prenderam, no sábado (dia 18), dois homens pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Um deles era procurado por cometer, também, os delitos de violência psicológica e coação no curso do processo contra a ex-companheira.

Cabe ressaltar que, além deste inquérito, o autor está sendo investigado em outros dois procedimentos policiais, sendo um na 166ª DP (Angra dos Reis) por ameaça, e outro nesta especializada, por perseguição e violência psicológica contra a mulher.

Após diversas diligências realizadas pelo Setor de Inteligência, o acusado foi capturado no Parque Perequê, no município da Costa Verde Fluminense.

Já o segundo era procurado, também, por lesão corporal contra a ex-companheira. Ele foi localizado em Nova Angra.

Contra ambos, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Os agressores foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.