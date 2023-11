O Volta Redonda F.C. comunica, nesta terça-feira (dia 28), a renovação de contrato do lateral-direito Raphinha. O novo vínculo tem duração até o final da Série C de 2024.

O atleta, de 30 anos, foi contratado pelo Esquadrão de Aço em agosto, após ser eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Baiano pela Jacuipense. Raphinha disputou quatro jogos pelo Voltaço.

Em 2024, o Volta Redonda disputará a Série A do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.

Foto: Divulgação